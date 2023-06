Giornata ambiente, raccolti 23 kg di mozziconi nelle spiagge - Sardegna

Una vera e propria impresa per celebrare la Giornata mondiale dell'Ambiente, ricorrenza istituita dal Programma delle Nazioni unite per l'ambiente nel 1972 per sensibilizzare sui temi della tutela e della salvaguardia della Terra. I volontari di Plastic Free Onlus, l'organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l'inquinamento da plastica, hanno raccolto nel fine settimana oltre 120mila mozziconi di sigaretta, pari a più di 490 chili, in 100 appuntamenti in tutta Italia.

La Sardegna ha contribuito al bottino con quasi 23 chili raccolti in cinque iniziative a Oristano, Sestu, Castelsardo, Stintino e La Maddalena. Un grande risultato ottenuto grazie al supporto di Mini, partner che sposa i valori legati alla sostenibilità e all'attenzione all'ambiente, portato avanti con l'obiettivo di sensibilizzare tutti i cittadini e, in particolar modo, i fumatori sul corretto smaltimento e sui rischi connessi all'inquinamento e alla salute dell'incivile gesto di gettare per terra i mozziconi.

"Ringrazio le migliaia di volontari che si sono adoperati in un'impresa titanica ma, al contempo, concreta a beneficio dell'ambiente e del nostro amato Paese - dichiara Luca De Gaetano, presidente di Plastic Free Onlus -. In Italia si stima che, ogni anno, vengano dispersi nell'ambiente 14 miliardi di mozziconi di sigarette, ognuno con 4.000 sostanze chimiche, molte delle quali tossiche e cancerogene, compresi arsenico, formaldeide, ammoniaca, acido cianidrico e nicotina. Parliamo di tossine che danneggiano gravemente gli ecosistemi marini, finendo spesso nella catena alimentare".

Le statistiche indicano che circa il 65% dei fumatori non smaltisce correttamente i mozziconi delle sigarette, i quali finiscono nei mari e divengono causa di avvelenamento da tossine o soffocamento per uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, impattando negativamente nella catena alimentare.





Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna