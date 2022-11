Simonetta Selloni (La Nuova Sardegna), con 257 voti, è stata eletta presidente dell'Associazione della Stampa Sarda. Succede a Celestino Tabasso.

Vice presidente dei professionali è Giuseppe Meloni (L'Unione Sarda) con 183 voti. Luca Gentile (Videolina) con 69 voti è il vice presidente dei collaboratori.

Compongono il nuovo Direttivo i professionali Marcello Zasso, Mario Mossa, Fausto Spano, Antonella Manca, Andrea Sini e Cristiano Sanna. Paola Cireddu, Filippo Petrucci e Saimen Piroddi i consiglieri dei collaboratori.

Caterina De Roberto, Francesca Cardia e Ottavio Olita i tre probiviri professionali. Antonio Mastinu e Lucio Masia e probiviri collaboratori.

Sindaci effettivi dei professionali Emiliano Farina e Vincenzo Fausto Fiori. Sindaco effettivo dei collaboratori è Antonio Garrucciu. Sindaco supplente dei professionali è Andrea Manunza e Riccardo Spignesi dei collaboratori.

Nel corso delle elezioni, sono stati scelti anche i delegati dell'Isola che parteciperanno al prossimo congresso nazionale della Fnsi.

Per i professionali CelestinoTabasso, Giuseppe Meloni, Simonetta Selloni, Marcello Zasso, Mario Mossa, Fausto Spano, Paola Pintus, Antonella Angela Loi e Andrea Sini.

Tra i collaboratori Paola Cireddu, Giuseppe Murru, Maria Carrozza, Federico Marini, Luca Gentile, Saimen Piroddi, Antonio Garrucciu, Giulia Serra, Filippo Petrucci, Lucio Masia e Giovanni Di Grezia.



Fonte: Ansa Sardegna

