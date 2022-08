Giornalisti: morto Giorgio Greco, ex capo di ANSA Sardegna - Sardegna

E' morto all'età di 74 anni Giorgio Greco, ex responsabile della sede ANSA della Sardegna. Malato da tempo, le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi mesi ed era stato ricoverato in una Rsa di Cagliari. Lascia la moglie Gisella e i figli Stefano e Francesco.

Originario della Calabria, era nato a San Giorgio Albanese il 31 gennaio 1948. Iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 1974, si era presto trasferito in Sardegna, dove ha svolto la sua intera carriera giornalistica, culminata con la promozione a responsabile della redazione di Cagliari. Ha lasciato l'ANSA nel 2009, per diventare capo ufficio stampa della Regione Sardegna con l'allora governatore Ugo Cappellacci (Fi).



Fonte: Ansa Sardegna