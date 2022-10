Giornalisti:associazione stampa sarda al voto 12-13 novembre - Sardegna

Associazione stampa sarda al voto. L'assemblea si terrà sabato 12 novembre alle 7 in prima convocazione e alle 10 in seconda nei locali di via Barone Rossi 29, a Cagliari. Elezioni sulla piattaforma elettronica Eligo: sarà valido per il rinnovo del consiglio direttivo per la designazione dei delegati sardi al XXIX congresso della Fnsi, in programma a Riccione dal 14 al 16 febbraio 2023, e per l'elezione del gruppo giornalisti pensionati e dei delegati al congresso Ungp fissato a Roma dal 23 al 25 gennaio 2023.

Dalle 13 del 12 novembre fino alle 20 del 13 si potrà votare on line da qualunque dispositivo connesso a Internet. A Cagliari, negli uffici dell'Associazione, sarà attivata una postazione elettorale per permettere di votare nel seggio e avere assistenza, anche in caso di smarrimento o mancata ricezione del codice di voto che sarà comunicato via mail nei prossimi giorni. Gli orari del seggio assistito di via Barone Rossi: sabato 12 novembre, dalle 13 alle 20, domenica 13 novembre dalle 10 alle 20. I professionali votano per eleggere il presidente (unico per entrambe le categorie); un vicepresidente; 6 consiglieri (si possono esprimere 5 preferenze), 3 probiviri (si possono esprimere 2 preferenze), 2 sindaci effettivi (si può esprimere 1 preferenza) e 1 sindaco supplente.

I giornalisti professionali eleggeranno anche 9 delegati al congresso Fnsi (si possono esprimere 6 preferenze). I giornalisti collaboratori votano anche loro per eleggere il presidente (unico per entrambe le categorie); un vicepresidente, 3 consiglieri (si possono esprimere 2 preferenze), 2 probiviri (si può esprimere 1 preferenza), 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente. I giornalisti collaboratori, così come i colleghi professionali, votano anche per eleggere i delegati al congresso: si possono dare 8 preferenze per eleggerne 11.



Fonte: Ansa Sardegna