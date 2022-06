Arborea

Originaria di Terralba, è arrivata quinta nella fase regionale del concorso

Tra le cinque semifinaliste regionali in gara al concorso nazionale di bellezza Miss Mondo Italia 2022 c’è anche una ragazza di Terralba: Giorgia Onali. Assieme a Marta Cappon – 22 anni di Monastir che si è classificata al 1° posto – e ad altre tre ragazze, è in viaggio per Gallipoli. Rappresenteranno la Sardegna alle prefinali nazionali, in programma dal 2 al 9 giugno, e sogneranno di partecipare all’elezione della Miss Mondo Italia 2022 nella finalissima del 18 giugno.

Per le 19 aspiranti miss in gara, sabato 28 maggio si erano accesi i riflettori della sala congressi dell’Horse Resort di Arborea, dove si è svolta la finale regionale per Miss Mondo Italia, l’unico concorso nazionale deputato alla scelta della concorrente italiana ammessa a partecipare a Miss World.

Non solo bellezza ma anche talento, moda e dolcezza: questi i tratti delle concorrenti in gara per il concorso. A condurre e coordinare la serata gli agenti Marcella Piano e Massimo Cantone, esclusivisti per la Sardegna di Miss Mondo Italia 2022.

Madrina della serata è stata Giovanna Sellaroli, Miss Mondo Sardegna 2021 che, commossa, ha passato la corona alla neo eletta.

Diversi gli ospiti all’evento: dalle ballerine di danza contemporanea Rachele Abachisti e Dalila Pilloni, che hanno ballato sulle coreografie di Manuela Linaldeddu, alla scrittrice Mariangela Puddu, che ha recitato una propria poesia dedicata al mondo femminile, fino al pluripremiato ballerino Luigi Cappon.

La giuria, composta da personaggi del mondo della moda, spettacolo, teatro, era capitanata da Sara Incani, Miss Mondo Sardegna 2020.

Al 1° posto ed eletta Miss Mondo Sardegna 2022, Marta Cappon, laureanda in economia aziendale, sportiva, volontaria all’associazione SOS di Monastir: ha colpito i giurati spiegando che “la bellezza è trovare e capire l’anima e fragilità delle persone che si incontrano nella propria vita”.

Seconda classificata Sofia Meloni, 18 anni, di Decimomannu; terza Irene Soddu, 16 anni, di Villasor; quarta Deborah Piscedda, 18 anni, di Capoterra, quinta Giorgia Onali, 17 anni, di Terralba.