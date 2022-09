Giorgia Meloni stravince, l’sos dei cagliaritani alla futura premier: “Aiutaci subito per le bollette alle stelle”

Giorgia Meloni sarà, salvo sorprese, la nuova premier italiana, e la prima donna da sempre a guidare il Paese. A Cagliari città FdI è arrivata seconda dietro il Pd, ma non cambia praticamente nulla. Il centrodestra guiderà l’Italia e la leader di Fratelli d’Italia formerà il nuovo governo. A San Benedetto, vero termometro di tutte le elezioni, nessuno è sorpreso o stupito dal boom della Meloni. A suo favore ha sicuramente giocato, tra l’altro, essere l’unica all’opposizione durante l’anno e mezzo di Governo Draghi. E arrivano, puntualmente, i primi sos e appelli: dal caro bollette ai prezzi pazzi in generale, passando anche per una rimodulazione totale del reddito di cittadinanza, tanti cagliaritani incrociano le dita. “Gli altri stanno rosicando”, dice, ridendo, Giancarlo Garau, pensionato cagliaritano. “Sono soddisfattissimo del risultato, dopo dieci anni di Pd ne avevamo le scatole piene e ho sempre visto a destra. Vediamo cosa farà la Meloni, deve trovare soluzioni pere bollette e i prezzi alti. Per fortuna non ho avuto rincari perché ho dei buoni, visto che non raggiungo un certo tot mensile di soldi”, spiega. Ma i conti non quadrano lo stesso, arrivare a fine mese è un’impresa: “Giorgia Meloni potrebbe riuscire.a cambiare qualcosa ma ci sono i suoi alleati, Salvini e Berlusconi, con i quali dovrà confrontarsi”. La leader di FdI, anche a Cagliari, ha detto stop al reddito di cittadinanza: “Va dato a chi ne ha realmente bisogno, non a tutti”.

FdI primo partito in Italia e Lega e Forza Italia sotto il dieci per cento è un risultato che non stupisce nemmeno Sergio Masella, storico macellaio: “Era già previsto che avrebbe vinto la Meloni, nonostante la guerra che le hanno fatto e che ha avuto l’effetto di favorirla. Quando le sinistre sparano a zero contro il centrodestra, vince sempre il centrodestra”. Da premier, la Meloni dovrà intervenire subito sul caro prezzi: “Si metta una mano sulla coscienza, i soldi non bastano più ed è un grosso problema per tutti”. Meglio, il principale dei problemi, seguito dal reddito di cittadinanza: “Lei vuole modificarlo e non abolirlo, benissimo. È ingiusto che lo prenda chi non faccia niente mentre io mi sveglio ogni giorno alle 5 per lavorare. Rischio fascismo? No, l’hanno detto anche all’estero, oltre al PD, con Letta che è andato in Germania a farci fare figuracce”. Chi si è astenuto, non votando, è Maurizio Loi, altro boxista cagliaritano: “Non sono andato alle urne perché, secondo me, la musica non cambierà, non è mai cambiata in 50 anni. Posso sperare che Giorgia Meloni governi bene, sa benissimo che le urgenze sono le bollette della luce, la mia è passata da 350 a ottocento euro e qui al mercato la metà dei box sta per essere chiusa perché non ce la facciamo più a stare dietro a tutte le spese”, afferma. “Il fascismo con la Meloni premier? No, è un’esagerazione”, puntualizza Loi. “Pensiamo al lavoro, i partiti hanno promesso che sarebbero ripartite le assunzioni anche a tempo indeterminato, vediamo se arriveranno. E il reddito di cittadinanza va dato solo a chi ne ha davvero bisogno, chi può lavorare deve essere messo nelle condizioni di poterlo fare”.