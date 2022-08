Si scalda la campagna elettorale in vista delle elezioni politiche: in una calda domenica di agosto Calenda strappa l’alleanza con il Pd, mandando in confusione il centrosinistra e il Pd di Letta. Giorgia Meloni, leader di Fdi data in testa in tutti i sondaggi, su Fb risponde ironicamente: “Nuovo colpo di scena nella telenovela del centrosinistra. Calenda ci ha ripensato e non si sposa più con Letta, forse scappa con Renzi. Letta mollato sull’altare pensa ora al suo vecchio amore, mai dimenticato, Conte. Il gran finale di stagione tra 7 giorni, quando scadrà il termine per la presentazione delle alleanze. Nel frattempo, nel mondo reale famiglie e imprese lottano contro crisi economica e caro vita”, chiosa la Meloni.

L'articolo Giorgia Meloni: “Calenda non si sposa più con Letta e scappa con Renzi, Letta pensa al suo vecchio amore Conte” proviene da Casteddu On line.