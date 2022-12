Le eccellenze della Sardegna si mettono in vetrina alla 26esima edizione di “Artigiano in Fiera”, in programma da sabato 3 all’11 dicembre prossimi a Fieramilano (Rho). L’Isola sarà ancora protagonista alla grande mostra mercato dove, nello spazio riservato della Regione Sardegna, verranno esposte decine di aziende sarde in rappresentanza del settore dell’artigianato artistico e dell’agroalimentare. Prodotti tipici del territorio, a partire dalle eccellenze del comparto agroalimentare, ai manufatti dell’artigianato artistico, con la gioielleria di qualità realizzata in corallo sardo e filigrana, ma anche l’arte della coltelleria. Un’occasione non solo per esporre tutti i prodotti tipici e di qualità della nostra Isola, ma di metterli in vendita e offrire, ai moltissimi visitatori uno spaccato delle eccellenze che la Sardegna sa regalare.

“Per le aziende ospitate nello stand allestito dall’assessorato regionale del Turismo”, ha sottolineato l’assessore Gianni Chessa, “un’occasione importante e strategica per promuovere, vendere i prodotti tradizionali e instaurare nuovi rapporti commerciali. Abbiamo voluto ancora una volta supportare fortemente questa iniziativa nell’ambito di un complessivo progetto di valorizzazione e promozione, come segnale forte della nostra volontà di ripresa”.

L'articolo Gioielli in corallo e coltelli, decine di artigiani sardi sbarcano a Milano: “Una grande vetrina” proviene da Casteddu On line.