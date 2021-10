Gioia a Pula, dopo mesi di contagi il virus scompare dalla città: “Siamo Covid free”

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a

Pula, dopo mesi di paura e di casi Covid anche gravi, con persone finite ricoverate al Santissima Trinità o al Binaghi, può fare festa: la città è Covid free. Zero casi, l’annuncio della “liberazione”, si spera eterna, dal virus in una delle mete turistiche più apprezzate dell’Isola, arriva dalla sindaca Carla Medau: “Dopo svariati mesi posso comunicarvi che Pula ha zero casi Covid! Il virus certamente non è ancora debellato ma la normalità si fa sempre più vicina”. I contagi erano risaliti sin da fine maggio, arrivando a toccare vette preoccupanti. Poi, anche grazie alla massiccia campagna di vaccinazione, tanti pulesi sono pian piano guariti o usciti dagli ospedali. “Ora che siamo Covid Free non dobbiamo comunque abbastanza la guardia ma continuare a tenere quei comportamenti virtuosi che ci hanno portato a questa bellissima notizia”, prosegue la sindaca. Che mira a un autunno fatto di tranquillità e di zero contagi in città. Ma serve naturalmente, ancora la massima prudenza, per non vanificare gli sforzi fatti sinora.“Vi raccomando dunque di mantenere sempre le distanze, utilizzare la mascherina e igienizzare le mani”.