Ieri mattina dopo le 7 la donna, che non è in pericolo di vita dopo i timori iniziali dovuti a una emorragia copiosissima è uscita mezza nuda dalla camera, imbrattata di sangue urlando aiuto ai vicini di camera e a un’addetta alle pulizie”. Poi, la drammatica scoperta.

Gioco erotico mortale a Firenze: muore un rugbista, gravissima la compagna. Una vicenda inquietante, quella raccontata nei dettagli dal nostro giornale partner Quotidiano.net: “Sesso estremo, violenza e morte a Firenze, in una camera al primo piano dell’Hotel ‘Continentale’ di Vicolo dell’Oro 6r, trenta metri, non di più, dal Ponte Vecchio. Un quarantenne morto, la sua compagna di quattro anni più grande ricoverata in gravissime condizioni, e subito operata, per gravi lesioni. Inglesi di Manchester – lui Ricky Bibey rugbista con un passato di rilievo nella lega inglese, lei titolare con l’uomo di una società Real estate-compravendita immobiliare – erano scesi al ‘Continentale’ appena il giorno prima.

