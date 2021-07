Gioco d’azzardo: Cabras lo combatte con incontri dedicati ai più giovani

Cabras

L’amministrazione comunale aderisce alla campagna di sensibilizzazione promossa dalla Regione

L’amministrazione comunale di Cabras, guidata dal sindaco Andrea Abis, su proposta dell’assessorato alle Politiche Sociali, sanitarie e assistenziali, aderisce alla campagna di sensibilizzazione promossa dalla Regione Sardegna per la prevenzione e il contrasto del gioco d’azzardo patologico (GAP): “Quando l’azzardo non è più un gioco, non giocarti la vita”.

“A Cabras abbiamo in programma incontri nelle scuole e in collaborazione con le società sportive e le associazioni di volontariato, per sensibilizzare i giovani sul rischio che accompagna il gioco d’azzardo”, ha annunciato l’Assessora alle Politiche sociali, sanitarie e assistenziali Laura Celletti.

L’Assessora, ha incontrato le operatrici dell’Ats Assl di Oristano e del Serd provinciale, Maria Lucia Cogoni e Sebastiana Manca, per definire una strategia di lavoro che parta dalla prevenzione per giungere successivamente alla terapia, là dove necessario.

“Daremo supporto alle operatrici del Serd anche in fase di terapia mettendo a disposizione i locali comunali”, ha fatto sapere Laura Celletti.

“Il gioco d’azzardo patologico è un problema sociale difficile da individuare e mappare, in quanto non si tratta di una dipendenza che presenta sintomi evidenti ma è altrettanto pericolosa”, ha affermato l’assessora Celletti. “Cabras non è immune, per questo motivo è fondamentale individuare i campanelli d’allarme nell’istante in cui il disturbo inizia a presentarsi, così da prendere subito i giusti provvedimenti prima che sia troppo tardi”.

Il GAP è un disturbo che ha importanti ripercussioni a livello familiare e sociale. Con questo piano di azione si intende fare in modo che l’adulto ne conosca i pericoli e sia consapevole che il suo comportamento in quanto genitore costituisce un modello per i figli.

“È importante fare delle valutazioni attente perché spesso a essere coinvolte dal fenomeno sono le fasce sociali meno abbienti”, ha detto il sindaco Andrea Abis. “Ciò significa che le economie domestiche in certi casi vengono sperperate senza criterio, accrescendo il disagio di base. È fondamentale porre rimedio e agire subito”.

Il piano regionale sul gioco d’azzardo patologico prevede la programmazione di interventi di prevenzione, cura e riabilitazione. Il GAP è prevenibile e guaribile a patto che la diagnosi sia precoce e coesista un supporto sociale.