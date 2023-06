“Giochiamo a calcio per urlare al mondo che l’Ucraina è viva. Non dimenticatevi di noi”

Oristano

La Nazionale allenata da Serhii Ovcharenko stasera in campo a Oristano nella finale dell’Europeo di calcio a 7 paralimpico

Segnano, vincono, ma nei loro volti la gioia è a metà. Un anno fa, a Salou, in Spagna, l’Ucraina ha sollevato in cielo la Coppa del Mondo di calcio a 7 per atleti cerebrolesi, oggi quella stessa squadra giocherà la finale dell’Europeo contro l’Inghilterra nei campi di Sa Rodia, a Oristano.

“La situazione in Ucraina condiziona la squadra. Non importa quello che stiamo facendo”, ha detto l’allenatore Serhii Ovcharenko, “la testa dei ragazzi è là. Continuano a giocare a calcio perché devono farlo. Ma non chiedete loro di saltare o di festeggiare dopo un gol, perché qualcuno in Ucraina sta morendo e altri stanno vedendo la propria casa bombardata”.

“Un atleta non è qui con noi in Sardegna”, ha aggiunto il selezionatore ucraino, “è stato costretto a lasciare la sua città, Nikopol, per via della guerra. La sua casa ha subito danni a causa delle bombe. In un primo tempo si è trasferito in Polonia con la famiglia. Non ha continuato a giocare perché doveva pensare a sfamare la famiglia. Le spese però erano troppe e così è tornato in Ucraina, in una città più sicura di Nikopol. La speranza è che adesso possa riprendere ad allenarsi. Siamo pronti a riaccoglierlo in rosa il prossimo anno”.

“Giocare competizioni internazionali ci aiuta a tenere unito il gruppo. Se ci fermiamo adesso”, ha sottolineato Ovcharenko, “quando la guerra sarà finita poi sarà molto difficile tornare. Vogliamo parlare apertamente e dire al mondo che noi ci siamo, stiamo lottando e ogni nostra vittoria in campo è una vittoria per l’Ucraina. Il messaggio principale che vogliamo trasmettere in questo momento è che abbiamo bisogno di aiuto. Abbiamo bisogno che il mondo non si scordi di noi”.