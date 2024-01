Ollastra

Un progetto di riqualificazione nell’area verde amata da generazioni di ollastrini

Una nuova vita a Ollastra per l’area verde “Is Cortis”, in via Grazia Deledda: grazie a un intervento di riqualificazione, lo storico giardino del paese sarà arricchito con giochi musicali e tante nuove piante.

“Si tratta di un’area particolarmente cara alla popolazione, che però ha bisogno di lavori. Da qui la decisione di avviare un progetto di riqualificazione”, ha spiegato il sindaco, Osvaldo Congiu. “Proprio perché è sempre stato un luogo di ritrovo per gli ollastrini, abbiamo deciso comunque di non modificare le opere murarie, mantenendo la conformazione che gli è valsa il soprannome de il labirinto. Ci concentreremo soprattutto sul verde”.

Il progetto prevede la piantumazione di diverse specie. “La novità sarà la creazione di un prato verde non convenzionale”, ha spiegato il primo cittadino. “Verrà infatti utilizzata la Verbena hybrida, una specie particolarmente resistente e fiorita, che richiede meno manutenzione, rispetto alle classiche erbe da prato all’inglese. A queste si aggiungono degli alberi, come il gelso bianco, il bagolaro e la jacaranda, e delle piante della macchia mediterranea e erbacee, tra le quali agapantus, rosmarino, lavanda e lantane, già ampiamente diffuse nelle altre aree verdi e nelle aiuole del paese. La lista delle piante è lunga, ma sono tutte piuttosto resistenti e non necessitano eccessive risorse idriche, con un occhio di riguardo all’ambiente”.