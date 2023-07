Giocava in riva e un’onda l’ha portata via la bambina morta in mare

Oristano

Una sua sorellina ricoverata in ospedale

Giocava in riva quando è stata risucchiata da un’onda la piccola di dieci anni morta questo pomeriggio nel mare di Noesala, al confine tra Magomadas e Tresnuraghes.

Si chiamava Amira Bennadi e apparteneva a una famiglia di origine marocchina che vive a Macomer.

Con lei questo pomeriggio c’erano un familiare e due sorelle di 12 e 17 anni.

Le tre ragazzine giocavano insieme, quando il mare le ha portate via. Le sorelle di Amira sono state tratte in salvo da alcuni bagnanti, tra i quali un bagnino. Trasportate in ospedale, la più piccola delle due è stata ricoverata per sindrome da annegamento. Non è, comunque, in pericolo di vita.

-segue-

Giovedì, 20 luglio 2023