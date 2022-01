Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

“I presidi di pronto soccorso sardi sono nuovamente in affanno”, ricorda l’Ordine di Oristano. “Spesso pazienti anche gravi non riescono ad essere trasferiti nei reparti dedicati nei tempi richiesti; e medici e infermieri che ci lavorano, numericamente insufficienti, sono ancora una volta allo stremo e si sentono soli”.

“È importante capire che i paziente ricoverati positivi al Covid, sia in area medica che in terapia intensiva, comunque li si conteggi contribuiscono a sovraccaricare gli ospedali”, spiega il documento.

In una nota, l’Ordine spiega che “l’obiettivo di ridurre la curva pandemica e allentare la pressione sugli ospedali si realizza non con espedienti numerici ma con misure pratiche, quali ad esempio le chiusure selettive”.

Sarebbe un errore modificare i criteri per il conteggio dei ricoverati per Covid-19 negli ospedali italiani. Ne è convinto anche l’Ordine dei medici di Oristano, che condivide la posizione del presidente della Federazione nazionale degli Ordini, Filippo Anelli.

Fonte: Link Oristano

