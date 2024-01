Gigi Riva è stato colpito da un malore ma le sue condizioni cliniche sono buone. “Rombo di tuono”, l’uomo simbolo del Cagliari del quale è anche presidente onorario, si trova ricoverato nel reparto di Cardiologia dell’ospedale Brotzu. Le sue condizioni non sembrano, al momento, destare grosse preoccupazioni: “Riva è sereno e le sue condizioni generali sono stabili. Attualmente è sotto sorveglianza del personale sanitario e accudito dai familiari”, fanno sapere dal più grosso ospedale sardo. La promessa è quella di diramare un bollettino medico quotidiano, per tenere aggiornati soprattutto i tifosi e fan del settantanovenne. I medici tengono Gigi Riva costantemente sotto controllo: primari e staff dei reparti di Cardiologia, Cardiochirurgia ed Emodinamica, entro domani, valuteranno se sottoporlo a un intervento al cuore oppure se tenerlo qualche altro giorno in ospedale, sotto osservazione.

Sarà compito, in particolare, dei primari Marco Corda, Brunello Loi ed Emiliano Cirio sciogliere definitivamente la prognosi e dire se Riva dovrà finire o meno sotto i ferri. Nel frattempo, sui social, sono tantissime messaggi di vicinanza al campione dell’unico scudetto conquistato dal Cagliari. Riva è il simbolo dei rossoblù anche oltremare, nel mondo.