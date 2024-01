Arrivò in Sardegna come calciatore, divenne l’eroe, il mito che si trasformò in leggenda ma soprattutto l’uomo che si innamorò della Sardegna e di un popolo intero con i suoi valori e le sue tradizioni. L’uomo che non si piegò alle richieste di ingaggio proposte dai grandi club nonostante le cifre altisonanti e faraoniche , l’uomo che non volle tradire una città , una regione intera ed un popolo fiero ed orgoglioso delle sue tradizioni millenarie. Un uomo, che insieme ai suoi prodi compagni, il 12 Aprile 1970 con la conquista dello scudetto compì un’impresa che andò ben al di là della vittoria di un campionato di calcio ma assunse il ruolo di una svolta epocale nella storia dello sport italiano , accadde infatti che per la prima volta una squadra del sud trionfò nel torneo sportivo più importante e seguito d’Italia . Ma le sue gesta avevano già antecedentemente varcato i confini della Sardegna quando con la maglia della Nazionale Italiana il 10 Giugno 1968 a Roma si laureò Campione d’ Europa facendo gioire una nazione intera . La sua fama divenne ancor più internazionale quando ai mondiali disputati in Messico fece parte della formazione che il 17 Giugno 1970 affrontò la Germania in quella che fu poi definita “La Partita del secolo” e che entrò di diritto nel Mito dell’Olimpo calcistico con una vittoria sofferta ed entusiasmante . Il mondo intero acclamò un campione di assoluta grandezza che con le sue imprese fece conoscere la città di Cagliari al mondo intero ed allo stesso tempo un’isola ed un popolo che in lui progressivamente si riconoscevano e si identificavano . Gigi Riva non è stato solo un grandissimo sportivo ma anche una bellissima persona , schietta e genuina che ha incarnato in sè i valori più autentici del popolo Sardo . Una persona che ha legato indissolubilmente la sua immagine a quella del Cagliari che ha continuato a seguire ed a sostenere nel corso degli anni diventandone anche Presidente in uno dei periodi più difficili della sua storia sportiva , non facendo mai mancare il suo impegno ed il suo contributo in termini di competenza e capacità. Una figura estremamente carismatica che ha scritto pagine indelebili sia nello sport agonistico che nella carriera dirigenziale , suo infatti è ancora il record di marcature in Nazionale con 35 reti realizzate in 42 partite giocate ed allo stesso tempo sua è anche una longeva presenza come apprezzatissimo Team Manager dal 1990 al 2013.

La sua figura rimarrà indelebile nella memoria di un intero popolo che ha saputo amare ed apprezzare a cui ha dato tanto e da cui allo stesso tempo ha ricevuto tanto . Il suo carisma , le sue gesta sportive e l’ amore incondizionato per la Sardegna fanno sì che Gigi Riva diventi per sempre motivo di grande Orgoglio per il Popolo Sardo .