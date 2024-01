“Ciao Gigi, bandito e pastore”. Il ricordo e l’omaggio a Riva anche dal Polo Sud, dove il ricercatore sardo Mario Lecca si trova da qualche mese. Lecca ha scritto la dedica su un pallone aerostatico bianco, poi liberato in cielo. “Bandito e pastore”, due termini che ovviamente sono legati al mitico “Rombo di tuono” per averli utilizzati, in passato, per difendere la Sardegna da chi, stereotipandola, ci vedeva solo delinquenti o gente di basso livello. “È doveroso un pensiero, anche da qui”, così Lecca sul suo profilo pubblico di Facebook.