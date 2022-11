Gigi Riva in sala a Cagliari alla prima del 'suo' docufilm - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 07 NOV - Gigi Riva a sorpresa al Teatro Massimo di Cagliari alla prima del film "Nel nostro cielo un rombo di tuono", l'opera del regista Riccardo Milani dedicata al campione rossoblu, ancora capocannoniere in maglia azzurra con 35 reti. Il bomber di Leggiuno era stato invitato alla serata, ma in pochi avrebbero scommesso sulla sua partecipazione: di solito dribbla tutti gli eventi celebrativi, soprattutto quando sono dedicati a lui. E invece intorno alle 19.30, oggi che è anche il giorno del suo 78esimo compleanno, si è presentato accolto da un lungo applauso degli altri spettatori.

Non si è sistemato in prima fila, ma si è quasi "nascosto" tra il pubblico sedendosi accanto ai figli per godersi lo spettacolo. Un lavoro-evento: per la prima volta Riva ha accettato di prendere parte a un docufilm che ne ricostruisce la storia. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna