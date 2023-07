Gigi D’Alessio con i suoi 30 anni di successi arriva alla Forte Arena

Un’estate densissima di appuntamenti per Gigi, che ha preso il via con i 5 straordinari sold out di «GIGI – UNO COME TE – Ancora insieme» in Piazza del Plebiscito a Napoli e i grandi ascolti per lo show con tantissimi ospiti eccezionali trasmesso su Rai1, che culminerà con «Gigi D’Alessio in Arena» il 25 settembre in occasione dei 18 anni dal primo concerto dell’artista nell’anfiteatro simbolo di Verona. «Non mollare mai», «Monamour», «Quanti amori», «Non dirgli mai» sono solo alcune delle canzoni iconiche che Gigi D’Alessio canterà con il pubblico della Forte Arena. Biglietti in vendita su Box Office Sardegna e Ticketone.