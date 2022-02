Cagliari

Tappa anche a Napoli in estate per l’esposizione che raccoglie i reperti dei musei sardi

I riflettori puntati sulle ricchezze archeologiche della Sardegna si accendono anche in terra greca, con la mostra “Sardegna Isola Megalitica” che ospiterà anche uno dei monumentali guerrieri di Mont’e Prama: una statua di 300 kg alta 190 cm con il piedistallo.

Dopo il grande successo al Neues Museum di Berlino e al prestigioso Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo, i reperti archeologici provenienti dai musei sardi di Cagliari, Nuoro e Sassari si avviano verso la penultima tappa del loro viaggio: il Museo Archeologico Nazionale di Salonicco.

Venerdì prossimo – 11 febbraio – si terrà la cerimonia inaugurale nel Museo diretto da Angeliki Koukouvou, dove la mostra rimarrà fino al prossimo 15 maggio.

Interverranno nell’occasione Susanna Schlein, Vice Ambasciatore d’Italia ad Atene e Reggente a.i. dell’Istituto Italiano di Cultura di Atene, e Christos Sarantopoulous, Console Onorario e Presidente della Camera di Commercio Italo-Ellenica.

Non mancherà un’importante delegazione anche dall’Italia per l’occasione, con gli interventi previsti alla cerimonia di Gianni Chess, a Assessore per il Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, Francesco Muscolino, Direttore del Museo Archeologico di Cagliari e Direttore Regionale Musei della Sardegna, Anthony Muroni Presidente della Fondazione Mont’e Prama.

Tra i responsabili scientifici saranno a Salonicco Stefano Giuliani, Elisabetta Grassi, Federica Doria – che con Manuela Puddu e Maria Letizia Pulcini hanno curato l’esposizione – insieme alla restauratrice Gerlinde Jona Tautschnig.

L’evento inaugurale darà anche modo di valorizzare in un contesto internazionale di grande prestigio le produzioni tipiche e le eccellenze enogastronomiche sarde.

La cena di gala, cui sono invitati autorità e importanti personalità greche – realizzata in collaborazione con l’Ambasciata di Italia ad Atene – vedrà infatti le proposte di un protagonista della grande scena culinaria sarda, lo chef Marco Serra, che creerà le sue ricette con specialità regionali: pane carasau, bottarga di muggine, culurgiones, vino Cannonau, Vermentino di Gallura

e inevitabile chiusura con seadas e Mirto.

La mostra. Isola millenaria e teatro di innumerevoli incroci di civiltà, la Sardegna è uno dei centri più affascinanti dell’età preistorica e protostorica. Il percorso museale della mostra “Sardegna Isola Megalitica. Dai menhir ai nuraghi storia di pietra nel cuore del mediterraneo” permette di cogliere le sfumature più variegate delle civiltà sviluppatesi in una ampio arco temporale, grazie agli oltre 250 importanti reperti provenienti dai Musei Archeologici Nazionali di Cagliari, Nuoro e Sassari e all’accurato apparato didattico e multimediale.

Manufatti che testimoniano la vita quotidiana come collane, bracciali, vasi e oggetti legati all’ambito funerario ed ai luoghi di culto, come anche “bronzetti” che riproducono figure umane, maschili e femminili nei diversi ruoli della società, ma anche animali, oggetti e persino edifici. Dal periodo recente e finale del Neolitico fino al suo tramonto, la mostra mette in luce la rilevanza culturale della civiltà megalitica attraverso le sue evidenze monumentali tanto quanto quelle legate alla dimensione artigianale, cultuale e funeraria.

Dopo Salonicco, un altro straordinario museo archeologico ospiterà l’esposizione al suo rientro in Italia: il MANN di Napoli in cui la mostra “Sardegna Isola Megalitica” è in programma dal 10 giungo all’11 settembre.

Tour verso la chiusura. L’esposizione, che chiude il complesso progetto pluriennale di Heritage Tourism dedicato all’archeologia promosso dalla Regione Autonoma della Sardegna e finanziato con i fondi POR FESR SARDEGNA 2014/2020 (Azione 6.8.3) – iniziato nel 2017 con il Convegno “Le Civiltà e il Mediterraneo. Grandi musei a confronto” – ha avviato il suo tour internazionale a Berlino nel cuore dell’Isola dei Musei lo scorso 30 giugno, per poi passare nelle affascinanti sale del Palazzo D’Inverno, sede storica del Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo, dal 26 ottobre 2021 al 16 gennaio scorso.

Estremamente rilevante il risultato finora ottenuto per la conoscenza e valorizzazione internazionale delle antiche civiltà e culture della Sardegna, anche in termini di pubblico con oltre 213.000 (96.000 a Berlino e 117.400 a San Pietroburgo) visitatori nelle prime due sedi, nonostante le limitazioni necessariamente imposte dall’emergenza Covid che, anche in Germania e in Russia, hanno causato diverse difficoltà.

Mercoledì, 9 febbraio 2022