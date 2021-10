Pretendeva di avere libero il parcheggio pubblico di fronte casa dove era solito mettere la sua auto. Questo è bastato per far scatenare l’ira di un 64enne di Giba, che quando si è visto il posto occupato da un’altra vettura, un’Alfa Romeo di un 30enne del posto, ha dato in escandescenza e con una serie di manovre ha colpito volontariamente l’auto danneggiandola in più parti. Ma non solo, quando il proprietario è arrivato, lo ha colpito a un braccio con il manico di una zappa. La sua colpa avere parcheggiato in quello che l’uomo riteneva essere il suo posto auto come sorta di usucapione, perchè era solito parcheggiarci. E’ stato ovviamente denunciato dai carabinieri per danneggiamento e percosse.

L'articolo Giba, parcheggia di fronte alla sua casa in una pubblica via: scoppia la lite proviene da Casteddu On line.