Giba, è ai domiciliari ma vaga ubriaco in auto per le vie del centro: arrestato.

E’ avvenuto stanotte a Giba. I carabinieri si sono imbattuti in un’auto che procedeva zigzagando in via San Pietro. Hanno immediatamente fermato il mezzo è proceduto al controllo dell’autista che versava in chiare condizioni di ebbrezza alcolica. L’uomo ha rifiutato di sottoporsi alla prova dell’etilometro, per cui verrà denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. Una volta dentificato il conducente, i militari si sono resi conto che l’uomo era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con provvedimento del Gip di Cagliari. Si tratta di un pensionato 77enne di Masainas, che è stato arrestato e nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari. Stamattina verrà giudicato con rito direttissimo e il giudice valuterà se confermargli l’attuale misura cautelare o aggravarla.