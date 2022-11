Cagliari

Subentra nell’assemblea sarda al capogruppo uscente di Fratelli d’Italia Francesco Mura, eletto deputato

Gianni Tatti, il primo dei non eletti con Fratelli d’Italia nella circoscrizione di Oristano, è subentrato oggi in Consiglio regionale al consigliere regionale Francesco Mura, eletto come deputato alle ultime politiche di settembre scorso. Il neo consigliere, 56 anni, originario di Ruinas (Oristano) e attuale sindaco del piccolo comune di circa 600 abitanti, è stato già consigliere nella precedente legislatura in quota all’Udc.

Entra in aula anche Annalisa Manca, la prima delle non elette con la Lega nella circoscrizione di Olbia Tempio, subentrata oggi in Consiglio regionale al consigliere regionale Dario Giagoni, eletto come deputato alle ultime politiche di settembre scorso.

La neo consigliera, 43 anni, è originaria di Nuoro, imprenditrice nel settore extra-alberghiero a Budoni (Sassari) e coordinatrice locale della Lega.

Manca, però, ha deciso di abbandonare il Carroccio per passare stamattina al gruppo di Fratelli d’Italia.

Gianni Tatti e Annalisa Manca hanno giurato stamane in aula, dopo la pronuncia della Giunta delle elezioni resa nota dal presidente dell’Assemblea sarda, Michele Pais. (AGI)

Martedì, 29 novembre 2022

Grazie di aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.