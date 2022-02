LA PASSIONE FIABESCA DI GIANNI ROMBI (DI TUONO)

di Gigi Garau

Oggi andiamo a Calasetta, nella cittadina dove si parla il tabarchino e dove si vinifica un carignano di alto livello (tupei), andiamo a trovare un tifoso storico del Cagliari, uno che vive ogni partita con grande emozione e che ha sempre un’idea della squadra, molto realistica e concreta. Gianni Rombi appassionato commentatore di “ A BOCCE FERME DOPO IL CAGLIARI”, dai tavoloni dell’Amsicora, stadio del Cagliari campione d’Italia, alle poltroncine della Unipol Domus.

Gianni Rombi, una grande passione per il Cagliari che affonda le radici nella storia, come è iniziata?

La mia passione per il Cagliari che è stata tramandata da mio padre, che era un grandissimo tifoso del Cagliari, non aveva altre passioni mio padre, al di là del fatto che mi portò allo stadio che avevo 3 anni, stiamo parlando del 1958, stiamo parlando del Cagliari ancora in serie C o B, Il Cagliari di Torriglia, di Bertola, di Congiu, un Cagliari che fa parte della storia. Poi il mitico 1970, avevo 15 anni, l’anno del gloriosissimo scudetto, ribadisco a tutti i lettori, che il nostro scudetto ne vale almeno un 13-14 della Juventus o dell’Inter o Milan. Giusto per capirci perché fu un evento storico difficilmente ripetibile perché oggi il calcio è molto business, quindi sono passato da via via con alti e bassi spesso molto più bassi che alti sino agli anni in cui direttamente venni coinvolto dal Presidente Massimo Cellino. Allora il Cagliari navigava in bruttissime acque. rischiavamo di nuovo la serie C, fui chiamato così a dare una mano a Cagliari tramite il centro di coordinamento Cagliari Club allora gestito brillantemente da Marius, ormai avanti negli anni, anche se ancora in attività. Zola è un calciatore meraviglioso che alla fine della carriera è arrivato qui, ovviamente uno dei ricordi più belli è la cavalcata salvezza in serie A con Ranieri, sul quale ho anche un aneddoto molto divertente che se poi vi interessa vi racconterò.

Molto bella questa carrellata storica e molto interessante l’aneddoto su Ranieri, raccontacelo..

Ben volentieri, perché è un ricordo bellissimo. Il Cagliari va in Serie A e acquista tre importanti giocatori uruguaiani Francescoli, Herrera e Fonseca, se non ricordo male ci fu un avvio di campionato terrificante e un giorno un gruppo di tifosi, in cui ero presente,si ritrovò davanti ai cancelli dopo una partita, Ranieri uscì dal cancello, non si doveva fare ma eravamo molto arrabbiati, e comunque c’erano i carabinieri a garantire la sicurezza. Io chiedo di poter parlare, l’unica cosa che dissi a Ranieri fu: “Ma perché giochiamo sempre in dieci?”. Lui mi chiese il perché, per me l’undicesimo che mancava era il signor Francescoli, veramente inguardabile. Ma Ranieri mi rispose:”Guardi, io non so quanto ancora sarò allenatore del Cagliari (che andava molto male) ma finché ci sarò io Francescoli giocherà sempre. Dopo di che, si andò a Genova dove giocammo con la Sampdoria che ci porta sempre bene, tipo quest’anno, dopo la partita, pareggiata con un goal spettacolare di Fonseca, quando eravamo in aeroporto, c’era la squadra, Ranieri mi riconobbe, mi chiamo e mi disse se avevo visto la partita, “certo mister lo so che non capisco niente di calcio, chiaramente parlavamo di un giocatore che è stato veramente straordinario, uno di quelli che ricordo sempre con grande amore. Grande Francescoli, l’occhio dell’allenatore è più vivo dell’occhio del tifoso, perchè rispetto all’occhio dell’allenatore che magari contestiamo su delle scelte fatte, l’allenatore vive e ricorda tutti i giorni i calciatori che si allenano con lui. Quindi non credo che esistano allenatori che si facciano del male escludendo a priori i giocatori, molte volte ci sono delle incomprensioni, molte volte, come questa estate è necessario dover fare degli interventi anche poco simpatici nei confronti di qualche giocatore e dare fiducia a giocatori che magari in quel momento sembrano meno dotati tecnicamente. Guarda Altare per esempio, un caso emblematico da seguire. Ecco questo è stato uno degli episodi che ricordo con piacere, forse il più divertente che io abbia della serie A del Cagliari.

Molto bello questo ricordo di Ranieri, dei tre uruguaiani Francescoli, Fonseca e Herrera, tra l’altro quest’ultimo è il suocero di Godin, ma io non ti chiederò nulla su Godin, mi interessa conoscere cosa pensi del Cagliari di Mazzarri.

In questa stagione lo seguiamo ormai lo sottolineiamo ogni domenica. Quindi il mio pensiero è senz’altro che abbiamo incominciato male, anzi, direi malissimo questo campionato una squadra senza capo e né coda mondi diversi, come tu ben sai che ho contestato sbagliati, con grande carica agonistica inesistente. Ok si è rivelata fatale dopo la passeggiata che l’Udinese ha fatto a casa del Cagliari, portartandosi via i tre pinti, ma aldilà di questo, senza che la squadra avesse una minima reazione che non c’era, da quel momento è scattata la scintilla che ha fatto capire alla proprietà che bisognava intervenire ed è intervenuta veramente, diciamo allontanando, se così si può dire, sempre che sia lecito perché sono sempre allontanamenti, via i contratti d’oro che comunque trovano sempre dove andare. Purtroppo per i nostri lavoratori è diverso, il licenziamento significa o cassa integrazione o fame e io tengo sempre a sottolineare che il calcio è un gioco adatto per certe persone amaro per altre, comunque aldilà di questo, diciamo che c’è una ripresa senz’altro della squadra in questi ultimi periodi sta facendo bene, se ripresa bene sta dimostrando anche quella voglia che spesso è mancata certo le due vittorie esterne con la Sampdoria e quel di Bergamo sono fondamentali, però nonostante tutto siamo ancora lì e dobbiamo fare un percorso difficile, lunedì prossimo affrontiamo il Napoli che ho visto giocare a Barcellona, una squadra importante, una squadra molto solida con delle individualità di spicco notevolissime, quindi la partita certamente non sarà facile, la dovremo affrontare con il piglio giusto, non con la voglia di essere perdente a tutti i costi. Ecco, quello che è capitato all’inizio del campionato, quando abbiamo incontrato squadre blasonate, dopodichè andiamo a Torino e da lì dobbiamo lottare partita per partita, fare veramente guerra perché soltanto così ci si salva . Però ripeto, non dimentico, anche lo scorso anno e questo è ancora un grande rammarico, abbiamo rischiato di andare in serie B pensando che quella salvezza potesse illuminare le menti dei nostri dirigenti affinché la squadra si attrezzasse con ben altre ambizioni. Purtroppo ci hanno provato, si sbaglia. L’importante è che capisca dove hanno sbagliato, non è importante per le colpe, ma serve a capire dove si è sbagliato. Spero e sono convinto che se Nandez rimane con noi, è un giocatore importante che però deve capire che prima cosa viene la maglia Rossoblu e poi vengono tutti i sogni di gloria e con questo è il mio pensiero sulla squadra di quest’anno.

Gianni, il ricordo più bello ed emozionante da quando tifi il Cagliari e che cosa pensi riguardo al nuovo stadio?

Di ricordi belli ne ho tanti ma uno in particolare, perché ha segnato un po’ la mia vita. Il Cagliari come spesso capita, navigava in acque terribili, c’era Ballardini, si giocava un Cagliari-Napoli determinante, perché eravamo in piena zona salvezza. In quei giorni ero in Brasile, in vacanza e proprio quel giorno mi recai, con una signora che avevo conosciuto lì, che poi è diventata mia moglie e ti spiego anche il perché in una spiaggia del luogo. Portai la bandiera del Cagliari d’ordinanza, la misi sul l’ombrellone e molti appunto mi chiedevano che cosa fosse, cosa rappresentava, io cercavo di spiegare che era la bandiera della squadra della mia città, della mia terra , poi quindi del cuore, va bene e poi sbaglio gli orari, mio figlio era allo stadio e mi chiama. Allora non avevamo internet e wats app e tutte le cose belle che abbiamo adesso, avevamo soltanto i telefoni cellulari, quindi mando mia figlia lo stadio. Ma sbaglio anche un po’ l’orario. Insomma chiamato un po’ prima, ad certo punto mio figlio mi chiama, io lo richiamo, il Cagliari contro il Napoli perdeva uno a zero. E vabbè, si vedeva l’inizio della fine, alla e la persona che era vicino a me mi chiese che problemi avevo, perché mi aveva visto che ero come spesso mi capita, oscurato. Era triste, ma lei mi dice: “non preoccuparti”, mi fa gli auguri e io ho detto vabbè, la solita frase di rito, va bene, passa il tempo e sento mio figlio, babbo ha segnato Matri, ricordo perfettamente questo perché chiaramente un po’ di sangue incominciò a circolare subito, dopo avevo paura richiamare. Perché pensavo finisse così, ad un certo punto richiama mio figlio: ha segnato conti Daniele Conti ! Chiaramente la persona che appunto stava con me, aveva detto bene, insomma per farla breve, quella persona, poi è venuta in Italia con me l’ho portata allo stadio a Cagliari. Facciamo la cavalcata straordinaria con Ballardini e ci ci salvammo. Oggi è mia moglie e se penso a quel giorno, se il Cagliari avesse perso…chissà se fosse venuta qua, ovviamente scherzo, ma in fondo un po di verità vera c’è, perché devi anche trovare delle persone che pensano positivo e portino un fruttino e questo è senz’altro nella mia vita il ricordo più bello che possa avere al dilà di tutto. Un ricordo condiviso insieme ai figli, mio figlio Andrea che oggi ha 37 anni con due nipoti tutti i tifosi Rossoblu’ e l’ultimo mio figlio Bruno che mio e di vedi Simona che chiaramente dire che ha il cuore rosso è dire poco perché chiaramente ha preso tutta la parte buona del tifo Rossoblu, per me il Cagliari e la famiglia, con questo è il ricordo più bello.

Grazie Gianni Rombi, sei davvero un Rombi di tuono!

