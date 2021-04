Gianni Fenu è il prorettore vicario dell’Università di Cagliari. A stabilirlo è un decreto del Rettore Francesco Mola che conferisce l’incarico al docente di Informatica per il sessennio 2021/2027, “al fine di sostituire il Rettore – come recita lo Statuto – in tutte le sue funzioni, in caso di impedimento e assenza temporanea”.

Gianni Fenu – fino a pochi giorni fa Presidente della Facoltà di Scienze – è professore ordinario di Informatica al Dipartimento di Matematica e Informatica dell’ateneo cagliaritano. Ha conseguito la laurea in Ingegneria nello stesso ateneo nel 1985, e vi insegna dal 1988. Attualmente è docente di Reti di calcolatori nel corso di laurea di primo livello in Informatica, e di Digital transformation nel corso di laurea magistrale in Informatica. Dal 2008 al 2015 è stato coordinatore del corso di laurea di Informatica. È stato Direttore del Master in Bioinformatica, Innovazione e Servizi Informatici.

Autore di oltre 130 articoli su riviste internazionali e atti di convegni, è Consigliere del Consorzio UnitelSardegna (Università di Cagliari e Università di Sassari) e dirige il Centro EFIS E-Learning dell’Università degli Studi di Cagliari.

Con Maria Del Zompo, Rettore prima di Francesco Mola, era delegato di ateneo per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. È delegato del Rettore in GARR-CRUI.

Martedì, 13 aprile 2021

L'articolo Gianni Fenu nuovo prorettore vicario dell’Università di Cagliari sembra essere il primo su LinkOristano.it.