Gianna Fratta ritorna sul podio in Sardegna per un duplice appuntamento con la rassegna "Un'Isola di Musica 2022" del Teatro Lirico di Cagliari.

Dirigerà Orchestra e del Coro del Lirico, mercoledì 21 settembre alle 20.30 a Cagliari, all'Arena all'aperto del Parco della Musica di Cagliari (piazza Amedeo Nazzari) e giovedì 22, stesso orario, a Cabras, nella piazza Centrale di San Giovanni di Sinis a Cabras.

Un concerto straordinario, quello cagliaritano, che arriva dopo il successo ottenuto lo scorso agosto. In programma una serata dedicata a celebri Sinfonie, Intermezzi e Cori tratti da famosissime opere di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e Pietro Mascagni.

Il maestro del coro è Giovanni Andreoli. Lo spettacolo ha una durata complessiva di 60 minuti circa e non prevede l'intervallo. Per il concerto cagliaritano, posto unico non numerato: 10 euro. Il concerto di Cabras gode del patrocinio del Comune e della Fondazione Monte Prama. L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.

Gianna Fratta, originaria di Erba, fin da giovanissima lavora con importanti orchestre, in molti casi come prima donna.

Particolarmente apprezzata nel repertorio sinfonico, soprattutto del '900, si è anche dedicata all'opera, dirigendo i principali titoli del repertorio italiano e francese. Particolarmente lodate dalla critica le recenti interpretazioni di Nabucco (regia di Pier Luigi Pizzi), Madama Butterfly (regia di Daniele Abbado), La fanciulla del West (regia di Renzo Giacchieri) e del Trittico pucciniano, che vince il premio per la migliore produzione operistica sudcoreana del 2015. Numerose le incisioni discografiche e i dvd per Velut Luna, Bongiovanni, Amadeus, Nea et Antiqua, Classica HD, Arcana - Outhere. È in uscita un disco per la Sony. Nel 2009 è insignita del titolo di "Cavaliere della Repubblica" dal Presidente della Repubblica Italiana per i risultati ottenuti a livello internazionale come pianista e direttrice d'orchestra. Dal maggio 2021 è direttrice artistica della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana.



Fonte: Ansa Sardegna