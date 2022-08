Gianna Fratta dirige Orchestra e Coro del Lirico di Cagliari - Sardegna

"Un'Isola di Musica", l'attività musicale estiva del Teatro Lirico, fa tappa a Cagliari per il suo ultimo appuntamento.

Al Lazzaretto di Sant'Elia sabato 6 agosto, alle 21, Gianna Fratta dirige Orchestra e Coro. Un concerto straordinario che vede per la prima volta l' apprezzata direttrice alla guida dei complessi stabili del Lirico.

In programma una serata dedicata a celebri sinfonie, intermezzi e cori tratti da famosissime opere di Verdi, Puccini e Mascagni.

La durata è di un' ora.

Fratta è stata applaudita al Parco archeologico Santa Cristina di Paulilatino e a Uta nel Sagrato del Santuario di Santa Maria.

Il 2 agosto è attesa a Sassari al Teatro Comunale e venerdì 5 nel Sagrato del Santuario della Madonna d'Ogliastra di Lanusei.

Come per gli altri quattro appuntamenti anche a Cagliari risuoneranno le note di Verdi da La forza del destino: Sinfonia; da I lombardi alla Prima Crociata: O Signore dal tetto natìo; da Macbeth: Patria oppressa; da Il Trovatore: Vedi! Le fosche notturne spoglie; da Nabucco: Gli arredi festivi. Poi in crescendo il finale da Nabucco: Va' pensiero; da La Traviata: Libiamo, libiamo ne' lieti calici.

La serata propone poi Mascagni - da Guglielmo Ratcliff: Intermezzo; da Silvano: Barcarola; da L'amico Fritz: Intermezzo; da Cavalleria rusticana: Intermezzo. Poi ancora Puccini - da Madama Butterfly: Coro a bocca chiusa. (ANSA).



