"Giancarlo, malato di Sla: da un anno in Sardegna gli è negato il computer ottico"

“Lui è Giancarlo, Malato di SLA. Non parla e non si muove.

Lui è Giancarlo, “Isolato” dal mondo perché il suo computer “ottico” non funziona da circa un anno.

Non mi interessa di chi è la colpa, so solo che lui DEVE poter comunicare con il mondo e l’ unico mezzo è il computer .

Interessata immediatamente la Asl, attendo risposte.

Vi terrò aggiornati.

… Spesso mi chiedo dove sia finita l’umanità”. La denuncia attraverso i suoi social arriva dalla consigliera regionale dei 5 stelle Desirè Manca. Manca, che ha conosciuto il 48enne due anni fa, pochi giorni fa è stata a casa sua e ha scoperto che da un anno la Asl di competenza non interveine per ripristinare l’uso del computer oculare. Al momento, si attende ancora che le ditte incaricate della gestione dei videocomunicatori vadano a casa del paziente per valutare, attraverso dei test, quale dispositivo sia più adatto alle sue esigenze. “Questa triste vicenda può essere risolta in tempi brevissimi e non smetterò di combattere. Nessun paziente così fragile può essere lasciato solo, come è stato lasciato solo Giancarlo. La vita dei malati sardi è una battaglia per la sopravvivenza”, conclude Desirè Manca.