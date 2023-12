Giancarlo Contu sparito da 8 giorni da Lanusei, nessuna traccia nemmeno con cani e droni

Otto giorni di silenzio, otto giorni di ansia che continua ad aumentare per i parenti di Giancarlo Contu, 63enne di Lanusei. L’ex portiere di calcio della squadra del paese da tempo non sta bene. È diabetico e, stando a quanto dichiarato dai parenti, non avrebbe con sé i medicinali. Si era già allontanato a febbraio, il 63enne, ma era stato ritrovato sano e salvo dopo due giorni. Stavolta, però, lo scenario appare decisamente peggiore: Contu è sparito nel nulla l’antivigilia di Natale. I parenti hanno denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine e solo successivamente si è messa in moto la macchina delle ricerche.

Sinora, però, non è stata trovata nessuna traccia dell’uomo. I cani molecolari e i droni utilizzati dal soccorso alpino sinora hanno girato a vuoto ma saranno fondamentali anche nei prossimi giorni per trovare un segno, nelle campagne del paese, del passaggio di Giancarlo Contu.