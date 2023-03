Mistero in una casa di campagna della frazione di Bassacutena, a Tempio Pausania. Il corpo senza vita di un 50enne stranieri è stato trovato sopra un letto: sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione tempiese, insieme ai loro colleghi del comando di Luogosanto. Dalle primissime informazioni, sul cadavere non sono stati notati segni che possano far pensare a una morte violenta, ma saranno comunque necessari ulteriori approfondimenti, anche con il supporto di un medico.