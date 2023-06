Giallo ad Arbus, uomo trovato morto in casa: si segue la pista dell'omicidio

Sono stati i vicini a dare l’allarme, perché da giorni non lo vedevano e sentivano un odore terribile provenire dalla sua abitazione, ad Arbus. Carabinieri, vigili del fuoco e 118 hanno fatto irruzione e trovato il corpo senza vita di Antonio Atzori, 65 anni, tossicodipendente e noto in paese per aver accoltellato suo fratello una decina di anni fa.

Secondo gli inquirenti l’uomo è morto da giorni. Non si esclude nessuna ipotesi, e gli inquirenti seguono anche la pista della morte violenta: potrebbe infatti essersi trattato di un omicidio.

Sul posto, il medico legale Roberto Demontis e il magistrato di turno. Ad Arbus oltre ai carabinieri della Compagnia di Villacidro stanno operando i militari del reparto operativo del comando provinciale di Cagliari.