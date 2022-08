È stato picchiato, sequestrato per due giorni e minacciato di morte, tenuto in bilico sul tetto di una palazzina di Sant’Elia. Vittima F. F., un ventenne del rione. E’ tutto in una denuncia presentata dalla madre del giovane ai carabinieri che stanno indagando sulla vicenda che presenterebbe alcune zone d’ombra. La notizia, con maggiori dettagli, sul quotidiano L’Unione Sarda, oggi in edicola.

La vicenda risale a qualche mese fa. Secondo la denuncia, il giovane sarebbe stato aggredito per ritorsione, per non aver pagato un etto un etto di marijuana a un conoscente che gliel’aveva venduta. Un debito che ammontava a mille e 300 euro, in cambio del quale l’aggressore avrebbe preteso il cellulare e lo scooter. Il rifiuto della donna di avviare il passaggio di proprietà ha scatenato la furia dell’aggressore che ha minacciato di abbandonare dal tetto del quinto piano il ragazzo che sarebbe stato poi picchiato, fatto salire in un’auto e sequestrato per due giorni.

L'articolo Giallo a Sant’Elia, 20enne sequestrato e tenuto in bilico sul tetto: “Ti butto dal quinto piano” proviene da Casteddu On line.