Giacomo Mura, Portoscuso prega per il ragazzo accoltellato in via Santa Chiara: è in Rianimazione. Sui social tam tam di amici e familiari: chi sa qualcosa dell’accaduto avvisi la famiglia, l’aggressore si è dileguato nella notte di Capodanno. Una vicenda incredibile, che si collega alla distruzione da parte di un gruppo di tesppiti dell’edicola di Roberto Lilliu, avvenuta sempre in piazza Yenne e sempre durante la notte del 31. Dove forse i controlli erano allentati vista la presenza di oltre 22mila persone alla Fiera al concerto di Mengoni. Ma cosa è accaduto davvero a Giacomo Mura, appena 20 anni, tanto da finire accoltellato in gravi condizioni, tra la vita e la morte al suo ricovero? Stando alle prime testimonianze, il giovane avrebbe avuto una lite con un altro ragazzo, peraltro davanti alle due ragazze che li accompagnavano. Forse a causa di alcuni botti lanciati nei paraggi. Poi quello che si è rivelato un agguato, spunta il coltello e avviene la durissima aggressione. L’indagine a tutto campo dei carabinieri, con in mano tutte le immagini delle telecamere della piazza, e della vicina via Santa Chiara, sono in corso.