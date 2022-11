Già allontanato da casa maltratta moglie e figlio, arrestato - Sardegna

Nonostante fosse già stato allontanato da casa in passato, una volta tornato a vivere con la moglie invalida e il figlio aveva assunto nuovamente un comportamento minaccioso nei loro confronti, con continue minacce e ingiurie.

Un uomo 66 anni è stato arrestato in flagranza di reato a Sestu dagli Agenti del Commissariato di Quartu Sant'Elena per maltrattamenti nei confronti della sua famiglia.

I poliziotti sono stati allertati per una lite in famiglia dal giovane figlio dell'uomo. Gli agenti, dopo aver tranquillizzato le vittime, hanno dovuto immobilizzare il 66enne che, davanti agli agenti, non ha esitato a minacciare più volte di morte la moglie ed il figlio, manifestando rabbia e rancore nei loro confronti.

Ora l'uomo si trova rinchiuso nella Casa Circondariale di Uta



