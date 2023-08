Ghilarza, dopo le ferie del personale è ancora chiuso l’ospedale di comunità

Sanità L'unico medico in servizio è stato dirottato temporaneamente a Oristano

Ghilarza

Contrariamente a quanto previsto, non ha riaperto oggi l’ospedale di comunità di Ghilarza: al momento la direzione della Asl 5 è impegnata per assicurarne la riapertura con la ripresa dei ricoveri nei prossimi giorni.

La chiusura del presidio era scattata il 15 luglio per consentire al personale sanitario di fare finalmente qualche settimana di ferie. In vacanza anche uno dei due medici in organico, mentre l’altro è stato destinato nelle scorse due settimane a rinforzare l’organico del reparto Medicina del “San Martino” di Oristano, sempre in grande affanno.

Oggi a Ghilarza l’attività avrebbe dovuto riprendere con la presenza del medico di rientro dalle ferie, mente l’altro si sarebbe dovuto assentare a sua volta per usufruire delle sue ferie. Ieri invece – con un ordine di servizio della Direzione sanitaria – è stato disposto il dirottamento dell’unico medico in servizio (e responsabile dell’ospedale di comunità) a coprire il prossimo turno notturno della medicina del “San Martino”, che rischiava di rimanere scoperto.

Inaugurato sei mesi fa nel corso di una affollata cerimonia, il nuovo servizio, che conta 20 posti letto, impegna due medici, otto infermieri e otto operatori sanitari.

Martedì 1° agosto 2023

