Cagliari

Lo ricorda Confartigianato Sardegna. Attenzioni agli avvisi meteo e alla segnaletica

Freddo, ghiaccio e prima neve rendono difficoltosa la viabilità stradale. Una nota di Confartigianato Imprese Sardegna ricorda a cittadini e imprese che è in vigore – in caso di allerta per neve o ghiaccio – l’obbligo di montare pneumatici invernali, o di avere le catene a bordo. In Sardegna, come comunicato dall’Anas, l’obbligo è in vigore sulla Statale 131 dal km 137.500 fino al km 179.500, fino al 15 marzo.

L’associazione artigiana ricorda che la normativa prevede che i vari enti proprietari dei tratti stradali decidano quali veicoli debbano essere muniti di catene o di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e ghiaccio. Sulle varie tratte, comprese autostrade e strade extraurbane principali, viene indicato dunque l’obbligo con la segnaletica. Obbligo che riguarda tutti i mezzi, comprese le moto.

Insomma, le gomme da neve (o le catene a bordo) sono obbligatorie solo nelle strade per le quali è stata emanata un’ordinanza per allerta meteo e nelle quali sono presenti i cartelli di segnalazione. Per questo, prima di ogni viaggio, è buona prassi controllare questi obblighi onde evitare brutte sorprese. L’importo della multa cambia in base alla strada su cui è stata commessa l’infrazione: nei centri abitati da 41 a 168 euro e nelle strade extraurbane e autostrade da 84 a 355 euro.

“Con l’arrivo della stagione più rigida”, dice Giuseppe Pireddu, delegato di Confartigianato Imprese Sardegna per l’autoriparazione, “le basse temperature, con pioggia, brina, ghiaccio e anche neve, rendono le strade più insicure ed è buona norma dotarsi di pneumatici invernali, le cosiddette gomme termiche, che permettono di affrontare in sicurezza la cattiva stagione”.

Pireddu ribadisce il suo consiglio anche per motivi di sicurezza: “Quando la temperatura scende sotto i 20 gradi, le normali gomme non sono più performanti e ormai anche in Italia sono sempre di più gli automobilisti che si sono attrezzati con il doppio treno di gomme, uno per l’estate e uno per l’inverno”.

“Inoltre”, ribadisce il delegato regionale di Confartigianato per l’autoriparazione, “c’è da aggiungere che le catene a bordo non risolvono il problema, perché servono solo in caso di neve, ma non negli altri casi”.

Se ancora non si è ancora provveduto per il cambio gomme o per il controllo del loro stato di usura, il consiglio è dunque quello di intervenire subito, prendere appuntamento nella propria officina di fiducia e installare gli pneumatici invernali. Una scelta che rappresenta, alla lunga, anche un risparmio.

“Con il doppio treno di gomme gli pneumatici durano di più, e sono sempre al top della sicurezza, per il fatto che la sostituzione periodica delle gomme – conclude Pireddu – consente di fare sempre controlli accurati”.

I gommisti di Confartigianato Sardegna, che sono a disposizione per fornire indicazioni utili per tenere sotto controllo la salute degli pneumatici, consigliano anche di controllare periodicamente la pressione, secondo i valori indicati dal costruttore della vettura; controllare lo spessore del battistrada su tutta la sua superficie; verificare se ci sono rigonfiamenti, vibrazioni anomale, intagli o screpolature. Infine, è bene conservare le gomme invernali/estive in un luogo asciutto e buio, disponendoli stessi in modo da evitare schiacciature.

Giovedì, 19 gennaio 2023