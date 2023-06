Getti da 4.000 litri d’acqua sulle fiamme: a Fenosu è arrivato l’elicottero SuperPuma

Antincendio Alla base della Forestale un importante rinforzo fino al 31 agosto

Il Super Puma dell'antincendio di base a Fenosu

Oristano

Alla base della Forestale un importante rinforzo fino al 31 agosto

Sarà operativo da sabato 1° luglio ma già da ieri è alla base della Forestale a Fenosu l’elicottero Super Puma: un rinforzo importante per la campagna estiva contro gli incendi.

Il mezzo aereo fornito alla Regione Sardegna dalla Heli Austria è arrivato con una squadra collaudata: l’esperto pilota Michael Auer, il secondo pilota Dietmar Gufler, il tecnico Lars Fredrickson, il coadiutore Thomas Hohenegger e il camionista Rene Holzknecht.

Da contratto, il Super Puma sarà in servizio fino al 31 agosto, ma in caso di necessità potrebbe entrare in azione subito oppure trattenersi oltre la data limite.

Le caratteristiche tecniche ne fanno uno strumento estremamente efficace contro gli incendi: può volare con una scorta di 4.000 litri d’acqua (si può arrivare a 4.200 in particolari condizioni di vento e temperatura), contro i 300 litri trasportati nella benna dagli elicotteri più piccoli.

Nella configurazione attuale, il Super Puma è destinato essenzialmente alle operazioni di spegnimento, ma se necessario può trasportare sul fronte del fuoco una squadra di 12 forestali. E in casi di grave emergenza può intervenire anche in operazioni di evacuazione da zone minacciate dal fuoco.

Giovedì, 29 giugno 2023

commenta