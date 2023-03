Gesturi, porta il rottweiler a spasso senza guinzaglio e museruola: denunciato

Un cinquantasettenne di Gesturi era solito girare per il paese portando a spasso un rottweiler di notevoli dimensioni. A chi gli contestava la pericolosità del cane che ogni tanto si allontanava da lui, era solito rispondere che ‘animale era buono e inoffensivo. La situazione è giunta alle orecchie dei carabinieri che si sono limitati ad applicare le normative vigenti. Così l’uomo, disoccupato, molto noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e omissione di cautele per la custodia di animali pericolosi. Il cane risulta microchippato e regolarmente registrato presso l’Ats di Sanluri nel registro degli animali pericolosi. È emerso che l’uomo ha omesso di rispettare le prescrizioni imposte con ordinanza comunale, non ha stipulato sull’animale una polizza per danni a terzi e lo ha condotto in luoghi pubblici senza museruola e guinzaglio. Inoltre l’interessato non ha mai frequentato un corso specifico formativo per la conduzione di cani pericolosi.