Cagliari

Iniziativa del sindacato Angac-Confsal

Un incontro urgente col governo è stato richiesto dai gestori delle pompe di benzina aderenti al sindacato autonomo Angac-Confsal. In una lettera inviata al presidente Draghi e ai ministri competenti lamentano l’aggravarsi dello stato di sofferenza della categoria a causa del caro carburante, che riduce le vendite, aggrava l’esposizione bancaria e di conseguenza i guadagni dei gestori, e per il caro bollette, che aumenta in modo esponenziale i costi delle aziende.

“La nostra categoria – dice Pinello Balia, neo presidente nazionale di Angac-Confsal e gestore di una stazione di servizio a Carbonia – , con senso di responsabilità e professionalità nella sua figura di servizio pubblico essenziale, non si è sottratta, durante lo stato d’emergenza della pandemia di questi due anni, a dare il proprio contributo nel presidio del territorio e nel rifornimento di carburante ai cittadini sardi. In alcuni casi, nell’espletamento del proprio lavoro, abbiamo avuto colleghi vittime del covid”.

Balia sottolinea come, anche nei momenti di chiusure dei territori per lock-down gli impianti sono rimasti aperti, pur non circolando nessuno, garantendo in questo modo il rifornimento delle ambulanze, dei medici, delle forze dell’ordine e dei servizi pubblici. “Ciò, nonostante lo stato economico della categoria fosse allo stremo a causa del calo di fatturato e dei margini esigui non più congrui al mantenimento della attività stessa”.

Ora l’appello al governo perché si eviti la perdita di nuovi posti di lavoro.