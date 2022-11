Gestione pazienti con Sclerosi multipla, esperti a confronto - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 23 NOV - Come gestire al meglio i pazienti affetti da sclerosi multipla integrando le azioni ospedale-territorio. Se ne discuterà il 25 novembre all'hotel Grazia Deledda di Sassari, nel corso-convengo "Update sulla sclerosi multipla", organizzato dalla Clinica neurologica dell'Aou di Sassari, con il patrocinio dell'Ordine dei medici.

L'incontro, che si aprirà alle 8,45, punta ad affrontare i diversi aspetti della gestione della persona con sclerosi multipla, partendo dal corretto utilizzo dei farmaci che modificano il decorso, fino alla discussione in merito a ruolo, responsabilità e competenze dei centri clinico ospedalieri, delle aziende sanitarie del territorio e dei medici di medicina generale.

Nel Nord Sardegna la Clinica neurologica dell'Aou di Sassari rappresenta un punto di riferimento per almeno 500.000 abitanti e segue oltre 1.500 persone in età adulta affette da sclerosi multipla. "Il recente percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta ), approvato a livello nazionale per la sclerosi multipla, affronta in maniera estesa la questione dell'integrazione tra ospedale e territorio", spiega Ignazio Roberto Zarbo, responsabile scientifico del corso-convengo.

"Viene, così, previsto un sistema di controllo da parte di una commissione regionale per la patologia, oltre ad appositi indicatori di risultato".

Il convegno si svilujpperà in due sessioni. Quella mattutina scatterà una instantane dello scenario terapeutico attuale, del ruolo dell'infettivologo e del radiologo. Spazio sarà dedicato all'esordio della malattia nell'età evolutiva. Nel pomeirggio ci si concentrerà sul ruolo ospedale-territorio e si aprirà un dibattito anche sul decreto ministeriale numero 77 del 2022, sulla riorganizzazione della medicina territoriale.

Al convegno parteciperanno i rappresentanti dei tre centri regionali che si occupano di sclerosi multipla: Aou Sassari, ospedale Binaghi di Cagliari e ospedale San Francesco di Nuoro.

È prevista anche la partecipazione dei rappresentanti dell'Associazione italiana sclerosi multipla. Il corso convegno è organizzato in collaborazione con MC Relazioni pubbliche: per iscrizioni www.mcrelazionipubbliche.org. (ANSA).



