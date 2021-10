Ore 11: Dal Santuario di Sant’Amatore in Gesico, “ LA MESSA IN DIRETTA” , celebrata da Monsignor Giuseppe Baturi e trasmessa da Videolina. Nel corso della diretta, interviste alle autorità Civili, militari e Religiose. Cartolina del Paese di Gesico.

“Sarà una edizione speciale e diversa, dunque – ha proseguito Carlo Carta – ma l’esigenza primaria resta sempre la promozione del territorio e favorire lo sviluppo di un sentimento identitario comune, grazie anche a nuovi percorsi innovati e sperimentali. Per questo motivo abbiamo cercato di favorire, attraverso la riscoperta del nostro patrimonio storico culturale, la vicinanza tra i bambini e gli anziani. Un’altra operazione molto sentita è stata la collaborazione con le scuole e le Università . Ricordo che a Gesico non ci sono più scuole , e questo ha creato notevoli disagi. La riscoperta culturale può dunque realmente essere l’antidoto contro lo spopolamento delle zone interne. L’idea è quella di istituire dei campi – doposcuola dove si insegna la storia e l’archeologia del territorio. Abbiamo pensato anche a lezioni teoriche e pratiche all’interno di un centro studi riservato a studenti italiani e stranieri, figli di imigrati, e tanto altro ancora è in fase di studio, Covid permettendo”.

Il Programma. La sagra della lumaca è giunta alla sua 29′ edizione e si svolgerà dal 15 al 18 ottobre. Tra gli eventi principali la presentazione della tela dedicata a Sant’Antioco Martire , dell’artista Salvatore Atzeni, la presentazione del libro: “ L’Isola dei Santi”-“Il Vescovo Amatus di Gesico e i Santi Martiri in Sardegna”, a cura di Carlo Carta e Paola Ruggeri, e ancora sarà illustrato il progetto “La Rotta dei Santi Martiri” . Ci sarà poi la celebrazione de “ LA MESSA IN DIRETTA” , da parte di Monsignor Giuseppe Baturi.

