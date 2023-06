Gergei, un allievo della Sarcidano Agility team ai mondiali in Olanda

A darne notizia è il suo coach Efisio Concas, responsabile della struttura, che, fiero e orgoglioso del “suo” campione pubblica video e immagini mentre è intento nelle gare, negli allenamenti e a riscuotere medaglie assieme al suo inseparabile compagno a quattro zampe Fly. Uno sport, una passione ma soprattutto uno stimolo di vita quello di associare una disciplina agli animali per superare ogni barriera: si instaura un rapporto unico e speciale tra gli atleti e i cani che insieme lavorano e collaborano in sintonia e con immensa armonia al fine di superare gli ostacoli. Una metafora che ben si affianca a quella della vita di tutti i giorni, soprattutto per le persone più fragili, che grazie alla comunicazione che si instaura con il quattro zampe si ha la spinta necessaria per ambire a traguardi sempre maggiori.

Concas, addestratore educatore cinofilo, dog sitter, pensione dog, e tanto altro, nel suo campo vive a contatto con fantastici esemplari che, sia durante le lezioni che nei momenti di svago e relax, godono di ampi spazi dove correre e ricevere coccole e carezze. Un lavoro ma soprattutto una passione e la volontà di portare avanti una pratica ben diffusa e di efficacia dimostrata, ossia quella di sfruttare i benefici fisici e mentali di uno sport praticato assieme ai pelosi che, con la coda sempre in movimento e qualche carezza con la lingua, dimostrano affetto e riconoscenza.