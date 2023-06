Gergei in festa per zia Laura Meloni: 104 candeline e l'abbraccio dell'intero paese

Gergei in festa per zia Laura Meloni: con 104 candeline spente oggi sulla torta di compleanno si conferma la nonnina più anziana del paese. Si aggiunge alla lunga lista dei centenari sardi, il secolo di vita lo ha già abbondantemente sorpassato. Vive nel piccolo paese della Trexenta dalle antichissime origini, i due nuraghi presenti, assieme al buon olio extravergine d’oliva, sono ciò che più caratterizzano il luogo: la ricetta della longevità è ancora sconosciuta ma, senza dubbio, il territorio, rimasto quasi lo stesso da decenni, il buon cibo e l’aria pulita contribuiscono in maniera concreta alla salute dei suoi abitanti. “Tutta Gergei festeggia il grande traguardo di 104 anni della nonnina piu anziana del paese” comunica il sindaco Rossano Zedda. “Tantissimi auguri di buon compleanno zia Laura Meloni”.