Geremeas, si sente male in spiaggia: anziano muore sotto gli occhi dei bagnanti

Dramma nella affollatissima spiaggia di Geremeas, nel sud della Sardegna, a Maracalagonis. Un anziano turista di 79 anni si è sentito male in spiaggia, sotto gli occhi dei parenti e di tantissimi bagnanti, ed ha subito perso conoscenza. L’allarme è stato dato subito e sul posto è intervenuto l’elisoccorso: i soccorritori hanno cercato di rianimarlo per oltre mezz’ora, ma tutto è stato inutile. Complice, probabilmente, il forte caldo, l’anziano non ha più ripreso conoscenza ed è morto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri: nessun mistero sulle cause del decesso, la salma è stata restituita alla famiglia del vacanziero.