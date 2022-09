Georgina Rodriguez a Cagliari, foto e sorrisi al Bastione per la moglie di Cristiano Ronaldo

Sorpresa a Cagliari, c’è Georgina Rodriguez. L’influecer, moglie di Cristiano Ronaldo, bomber del Manchester United, pubblica sul suo Instagram due scatti al Bastione di Saint Remy. Abbigliamento perfetto, vestitino azzurro e trucco da dieci e lode, la Rodriguez si gode il sole di fine settembre del capoluogo sardo e lo ammira da uno dei migliori panorami: “Pace, calma e spiritualità”, questo il messaggio a corredo delle due fotografie della consorte di CR7. E, nelle sue “storie” di Instagram, si scopre che qualche ora fa era a Milano e da lì, molto probabilmente, ha preso il suo aereo privato per arrivare in città. Due ore fa l’ultima traccia sicura, sempre affidata alle “stories”: si vede la Rodriguez che posa per una campagna pubblicitaria di una nota azienda di cosmetici. Non si sa sino a quando rimarrà a Cagliari, ma è sicuro che i suoi fan le staranno già dando la caccia per un selfie ricordo.