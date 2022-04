Una sconfitta all’ultimo minuto, e il Cagliari regala i tre punti al Genoa rimettendo in orbita salvezza i grifoni. Un epilogo incredibile, un Cagliari rinunciatario quasi mai pericoloso, che si è fatto beffare incredibilmente nel finale in un altro spareggio salvezza che finisce male. La rabbia e la disperazione dei tifosi a Radio Casteddu con “A bocce ferme dopo il Cagliari”: “Non si può perdere così, meritiamo di retrocedere e le colpe oggi sono state di Mazzarri”, l’amaro commento di Gianni Rombi, sempre il più emozionato. Gli ha fatto eco un amareggiato Claudio Grosso, insieme a Piercarlo Porceddu, a Marco da Parigi e ai tanti appassionati che seguono la nostra trasmissione. A complicare le cose anche la terza vittoria consecutiva della Salernitana, che ha da recuperare ancora il match con il Venezia e che si è portata a sole tre lunghezze dal Cagliari. Proprio come il Genoa.

