Addio alla possibile joint venture tra Generali e Natixis. Dopo la firma, lo scorso 21 gennaio, di un Memorandum d’Intesa non vincolante per integrare le attività di asset management, Generali e Bpce hanno concluso le consultazioni con gli stakeholder, stabilendo congiuntamente che non sussistono le condizioni per un accordo definitivo.

Pur riconoscendo il valore industriale della partnership, i gruppi hanno scelto di interrompere il percorso avviato, confermando comunque l’impegno allo sviluppo di un’industria finanziaria europea competitiva a livello globale.

Secondo quanto apprende AdnKronos, i target del piano strategico “Lifetime Partner27: Driving Excellence” restano pienamente confermati (come comunicato del resto dal Leone il 13 novembre alla presentazione dei risultati dei primi nove mesi 2025, quando Generali ha espresso fiducia nel superamento degli obiettivi strategici prefissati).

Generali proseguirà nel rafforzamento delle competenze negli investimenti, con focus sui Mercati Privati e sui Real Asset, e nel potenziamento della distribuzione e del servizio ai clienti. In questa direzione, a quanto si apprende, si inserisce anche l’acquisizione, finalizzata il primo ottobre 2025, della quota di maggioranza della statunitense Mgg Investment Group, attiva nel credito privato diretto con oltre 6,5 miliardi di dollari di asset.