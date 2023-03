Geloso, insultava e vessava la moglie: scatta l’allontanamento da casa col codice rosso

Cagliari

Provvedimento per un operaio

E’ stato allontanato dall’abitazione di famiglia e per lui è scattato il divieto di avvicinarsi alla moglie. Il provvedimento del giudice ha raggiunto un operaio di 42 anni e gli è stato notificato dai carabinieri che hanno svolto accertamenti e indagini nelle scorse settimane. Ai miltari un mese fa si era rivolta la moglie dell’operaio lamentando una grave situazione venutasi a creare nella coppia che vive a Sant’Antioco.

I carabinieri hanno acquisito dichiarazioni di alcuni vicini e conoscenti e accertato come l’uomo, noto per precedenti vicende giudiziarie, dallo scorso mese di ottobre, per banali motivi di gelosia, avesse preso a vessare e insultare quotidianamente la moglie, rendendole la vita impossibile.

Da qui un rapporto alla procura e il provvedimento del giudice.

È stato attivato il codice rosso con tutte le garanzie che tale procedura assicura alle vittime di violenza di genere.

Eventuali violazioni da parte dell’uomo del divieto di prendere in qualunque modo contatto con la donna porterebbero inevitabilmente a un inasprimento della misura cautelare, e anche al carcere.

Mercoledì, 1° marzo 2023