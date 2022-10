Gdf: potenziata la flotta del reparto aeronavale Cagliari - Sardegna

Il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza Cagliari viene potenziato dall'arrivo della vedetta veloce "V.828" - classe V.800, assegnata alla Sezione Operativa Navale di Olbia.

Realizzata dal cantiere "FB Design" di Annone - Brianza, il cui progetto deriva dalla costruzione "FB52SF", con una lunghezza di circa 16 metri, la V.828 si contraddistingue per le sue eccezionali prestazioni tecnico-nautiche. Grazie a due propulsori di casa FPT da sei cilindri in linea, di nuova generazione, è in grado di sviluppare una potenza massima di 1.900 CV e raggiungere la ragguardevole velocità di 54 nodi, ovvero di 100 km/h. Inoltre, il sistema costruttivo "Structural Foam" rende la vedetta inaffondabile e le concede un'eccezionale stabilità e tenuta del mare. Il mezzo navale è concepito quale piattaforma operativa in grado di sostenere lunghe navigazioni, anche in condizioni meteo marine avverse e, grazie ai moderni sistemi integrati, tra cui il nuovissimo sistema Optronico, sarà in grado di ricercare, scoprire e tracciare la rotta di navi o imbarcazioni dedite al traffico di stupefacenti e di immigrati clandestini.

La V.828 è la prima della 3/a serie di 41 vedette veloci acquisite dal comparto navale della Guardia di Finanza ed andrà a potenziare la flotta navale del Corpo in Sardegna. Concorrerà a consolidare il posizionamento istituzionale nelle acque territoriali per corrispondere al meglio al ruolo di unica "polizia del mare" attribuito alla Guardia di Finanza.



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna